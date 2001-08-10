Сахалинские волейболистки отправятся на полуфинал первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полуфинал первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет состоится с 15 по 19 января в селе Белый Яр Республики Хакасия. На базе универсального спортивного зала "Колос" сыграют спортсменки 2008-2009 г.р., пишет astv.ru.

По словам организаторов, участницами турнира стали сборные команды Новосибирской и Сахалинской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Хакасия.

Островной регион представляют воспитанницы ГБУ «СШ по волейболу» (тренер Станислав Филимонов), ставшие победительницами первенства ДФО.

Как сообщают в министерстве спорта Сахалинской области, в заявку команды включены Таисия Гордеева, Дарья Ивлева, Полина Добреля, Дарья Туркина, Мария Свитлик, Дарья Блохина, Ипек Расулзаде, Анна Кевралетина, Юлия Ко, Марьяна Демидова, Марина Коваленко, Маргарита Нужная.

15 января сахалинские волейболистки сыграют с Республикой Хакасия, 16 января – с Красноярским краем, 18 января – с Алтайским краем, 19 января – с Новосибирской областью.

- По итогам соревнований путевки на финал первенства России, который состоится в конце марта, получат две команды, - пояснили организаторы.