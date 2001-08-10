Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2022
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10:27, | Новости спорта Сахалина и Курил

Чемпионат Сахалинской области по волейболу завершился в Поронайске

Чемпионат Сахалинской области по волейболу завершился в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие выходные Поронайск принимал Чемпионат Сахалинской области по волейболу, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Poronaysk Times.
 
В соревнования принимали участие 8 женских и 6 мужских команд из нескольких районов Сахалинской области. Игры проходили в фузкультурно-оздоровительном комплексе «Поронайск-Арена» и спортивном комплексе "Авангард".
 
Итоги соревнований
 
Женщины:
1 место – "Лига" (Южно-Сахалинск);
2 место – Южно-Сахалинск;
3 место – "Вертикаль" (Южно-Сахалинск).
 
Мужчины:
1 место – Корсаков;
2 место – Углегорск;
3 место – Южно-Сахалинск.

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