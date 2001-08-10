Сахалинские сноубордисты провели соревнования по лонгбордам "Золотая осень"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские сноубордисты приняли участие в соревнованиях по лонгборду "Золотая осень". Спортсмены выступали в дисциплине "параллельный слалом".
В состязаниях приняли участие более 70 человек в возрасте от 8 до 15 лет и старше.
Победителями в своих возрастных группах стали Лукьян Зубов (2012-2013 г.р.), Злата Сташко (2012-2013 г.р.), Игорь Дружинин (2010-2011 г.р.), Алина Худякова (2010-2011 г.р.), Владислав Гельфер (2008-2009 г.р.), Кристина Зайцева (2009 г.р. и старше) и Даниил Дружинин (2007 г.р. и старше).
Лучшие спортсмены получили медали, грамоты и призы от магазина «Березка».
Соревнования по лонгборду проходят в Южно-Сахалинске в пятый раз и являются своеобразным зачетом для сноубордистов, которые должны показать тренерам свою готовность к зимнему сезону.
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