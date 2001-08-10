Сахалинские волейболистки заняли третье место на турнире в Зеленогорске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Зеленогорске (Красноярский край) завершился традиционный межрегиональный турнир по волейболу, посвященный памяти Натальи Фаттахутдиновой, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В спортшколе олимпийского резерва «Старт» играли команды девочек 2009-2010 г.р. из различных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Победу оспаривали девять команд. Они начали турнир с группового турнира, после которого состоялись стыковые матчи.

В подгруппе «А» солировали хозяйки площадки. «Старт» из Зеленогорска выиграл четыре встречи и получил право оспаривать золотые награды.

Следом за ним финишировала команда «Сахалин-1» (воспитанницы ГБУ «СШ по волейболу» г. Южно-Сахалинска 2009 г.р.). Она проиграла «Старту», но выиграла три матча со счетом 3:0.

Вместе с ними в подгруппе выступали волейболистки из Абакана, Иркутска и Читы.

В подгруппе «Б» первое место занял «Нептун» из Зеленогорска. Второй результат показал «Сахалин-2» (воспитанницы ГБУ «СШ по волейболу» г. Южно-Сахалинска 2010 г.р.). Они опередили «Енисей» и «Юность» из Красноярска.

Таким образом, «Сахалин-1» и «Сахалин-2», занявшие в своих подгруппах вторые места, встретились в стыковом матче за бронзовые награды.

Игра за третье место завершилась победой «Сахалина-1». Волейболистка этой команды Таисия Дробышева была признана одной из MVP турнира.