В Южно-Сахалинске стартовал проект по парашютному спорту "Я лечу"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Запуск нового проекта стал результатом совместной работы муниципалитета и центра технических видов спорта. В течение четырех месяцев воспитанники детского сада №5 «Полянка» будут заниматься в аэродинамической трубе, которая расположена в спортивной школе на Венской, 7, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По словам директора детского сада №5 «Полянка» Виктории Курчатовой, родители воспитанников дошкольного учреждения поддержали это начинание. Участниками пилотного проекта «Я лечу» стали дети от 5 до 7 лет. Сейчас набрана первая группа — 30 человек.
Занятия начнутся с 1 сентября и будут проходить по вторникам и четвергам в аэродинамическом комплексе ЦТВС. До места проведения тренировок организован бесплатный транспорт. Детей научат самостоятельно выполнять основные элементы парашютного спорта: повороты, развороты, опускание и поднимание. Также в стенах школы запланированы занятия по общей физической подготовке. Каждая тренировка будет проходить под руководством инструктора.
Администрация города всегда поддерживает подобные инициативы. Сегодня практически в каждом дошкольном учреждении муниципалитета действуют дополнительные программы образования. Как отметила вице-мэр Елена Федорова, такие проекты — возможность разностороннего развития юных южносахалинцев.
- Мы благодарим авторов проекта «Я лечу». Через игровые виды деятельности дети будут познавать историю парашютного спорта, а также заниматься в аэродинамическом комплексе. Это одновременно и спортивное, и творческое, и интеллектуальное развитие — для нас это очень важно. Отрадно, что подобных проектов в нашем городе становится больше, - сказала вице-мэр.
В честь старта проекта на территории детского сада «Полянка» для малышей состоялась развлекательная программа с активными играми и музыкальным представлением.
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