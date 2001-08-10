Сахалинцы завоевали путевку на финал Спартакиады учащихся России по пляжному волейболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по пляжному волейболу среди юношей и девушек. Помимо наград спортсмены оспаривали путевки на финал Спартакиады учащихся России, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В соревнованиях приняло участие рекордное количество волейболистов – 70 пар. Они представляли Республику Саха (Якутия), Еврейскую Автономную, Амурскую, Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края.

В возрастной группе девушек 2005-2006 г.р. успешно выступили воспитанницы ГБУ "СШ по волейболу" Анита Бушуева и Елена Севрюкова (тренер Константин Петрович Пак).

В турнире с участием восьми пар они заняли второе место, завоевав серебряные медали и право представлять ДФО в финале Спартакиады учащихся России, который пройдет в Вологде.

Неплохо проявили себя Милана Стеренчук и Арина Щепанская. Волейболистки заняли пятое место в возрастной группе девушек 2006-2007 г.р.