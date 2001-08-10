Тихоокеанское
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12:24, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали путевку на финал Спартакиады учащихся России по пляжному волейболу

Сахалинцы завоевали путевку на финал Спартакиады учащихся России по пляжному волейболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по пляжному волейболу среди юношей и девушек. Помимо наград спортсмены оспаривали путевки на финал Спартакиады учащихся России, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В соревнованиях приняло участие рекордное количество волейболистов – 70 пар. Они представляли Республику Саха (Якутия), Еврейскую Автономную, Амурскую, Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края.

В возрастной группе девушек 2005-2006 г.р. успешно выступили воспитанницы ГБУ "СШ по волейболу" Анита Бушуева и Елена Севрюкова (тренер Константин Петрович Пак).

В турнире с участием восьми пар они заняли второе место, завоевав серебряные медали и право представлять ДФО в финале Спартакиады учащихся России, который пройдет в Вологде.

Неплохо проявили себя Милана Стеренчук и Арина Щепанская. Волейболистки заняли пятое место в возрастной группе девушек 2006-2007 г.р.

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