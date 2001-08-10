Сахалинские чир-спортсменки завоевали медали Всероссийских соревнований в Москве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период с 5 по 8 мая в Москве в рамках Всемирной танцевальной Олимпиады состоялись Всероссийские соревнования по чир спорту, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

В этом году масштабное спортивное событие объединило более трех тысяч спортсменов из 37 регионов России. В соревновательной программе приняли участие 144 спортивных клуба.

Сахалинскую область представила сборная команда в составе 54 спортсменов и шести тренеров.

Всего в копилке нашей сборной 10 медалей разных достоинств. Из них пять медалей самой высокой пробы, две серебряных и три бронзовых медали.

В этом году отстаивать честь острова отправились даже самые маленькие спортсменки – Гаврилина Анастасия и Бережная Анастасия. Наставники отмечают высокий профессионализм своих воспитанниц в исполнении программы. Спортсменки стали золотыми призёрами на фестивале «Восходящие звезды» в дисциплине «чир-джаз-двойки» в категории «скул беби».

Среди групповых дисциплин у сахалинских участниц две золотых (хип-хоп группа мальчики/девочки; хип-хоп группа юноши/девушки) и одна бронзовая медаль (чир-джаз группа мальчики/девочки).

Среди двоек места распределились следующим образом:

Чир-джаз-двойка мальчики/девочки – Шаройкина Валерия и Колесник Ульяна – 3 место.

Чир-хип-хоп мальчики/девочки – Данилова Елизавета и Сидько Анна – 3 место.

Чир-хип-хоп мальчики/девочки – Шаройкина Валерия и Колесник Ульяна – 1 место

Чир-хип-хоп двойка юноши/девушки – Терентьева Милана и Кошкина Алиса – 2 место

Чир-хип-хоп двойка юноши/девушки – Баранова Анастасия и Зырянова Милена – 1 место

Чир-хип-хоп мужчины/женщины – Баранова Эльвира и Лапыренок Кристина – 1 место

Чир-джаз-двойка юноши/девушки – Замотаева Руслана и Волошинская Анна – 2 место.

В составе команды выступили также действующие тренеры: Эльвира Баранова и Кристина Лапыренок. На прошедших состязаниях спортсменки не только завоевали золото для команды в категории «чир-хип-хоп-двойка мужчины, женщины», они в пятый раз выполнили нормативы разряда «Мастер спорта России по чир спорту».

Как отметила старший тренер сборной команды Сахалинской области по чир спорту Кристина Лях, после чемпионата и первенства России, которые состоялись в феврале, у команды был упор на ещё более усердную работу над техникой.

– Мы решили взять реванш после чемпионата России в феврале. Количество золотых наград тогда для нас оказалось недостаточным. В течение трех месяцев мы усиленно готовились, усложняли программы, работали над техническим исполнением и сейчас мы, как никогда довольны, результатами, – рассказала Кристина Лях.

Тренер команды добавила, что абсолютно во всех дисциплинах, которые представила сахалинская сборная на соревнованиях, наши спортсменки заняли призовые места. В основном это золотые награды, с отрывом в 20 и даже 30 баллов.