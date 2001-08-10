Сахалинские чир-спортсменки завоевали медали Всероссийских соревнований в Москве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В период с 5 по 8 мая в Москве в рамках Всемирной танцевальной Олимпиады состоялись Всероссийские соревнования по чир спорту, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
В этом году масштабное спортивное событие объединило более трех тысяч спортсменов из 37 регионов России. В соревновательной программе приняли участие 144 спортивных клуба.
Сахалинскую область представила сборная команда в составе 54 спортсменов и шести тренеров.
Всего в копилке нашей сборной 10 медалей разных достоинств. Из них пять медалей самой высокой пробы, две серебряных и три бронзовых медали.
В этом году отстаивать честь острова отправились даже самые маленькие спортсменки – Гаврилина Анастасия и Бережная Анастасия. Наставники отмечают высокий профессионализм своих воспитанниц в исполнении программы. Спортсменки стали золотыми призёрами на фестивале «Восходящие звезды» в дисциплине «чир-джаз-двойки» в категории «скул беби».
Среди групповых дисциплин у сахалинских участниц две золотых (хип-хоп группа мальчики/девочки; хип-хоп группа юноши/девушки) и одна бронзовая медаль (чир-джаз группа мальчики/девочки).
Среди двоек места распределились следующим образом:
Чир-джаз-двойка мальчики/девочки – Шаройкина Валерия и Колесник Ульяна – 3 место.
Чир-хип-хоп мальчики/девочки – Данилова Елизавета и Сидько Анна – 3 место.
Чир-хип-хоп мальчики/девочки – Шаройкина Валерия и Колесник Ульяна – 1 место
Чир-хип-хоп двойка юноши/девушки – Терентьева Милана и Кошкина Алиса – 2 место
Чир-хип-хоп двойка юноши/девушки – Баранова Анастасия и Зырянова Милена – 1 место
Чир-хип-хоп мужчины/женщины – Баранова Эльвира и Лапыренок Кристина – 1 место
Чир-джаз-двойка юноши/девушки – Замотаева Руслана и Волошинская Анна – 2 место.
В составе команды выступили также действующие тренеры: Эльвира Баранова и Кристина Лапыренок. На прошедших состязаниях спортсменки не только завоевали золото для команды в категории «чир-хип-хоп-двойка мужчины, женщины», они в пятый раз выполнили нормативы разряда «Мастер спорта России по чир спорту».
Как отметила старший тренер сборной команды Сахалинской области по чир спорту Кристина Лях, после чемпионата и первенства России, которые состоялись в феврале, у команды был упор на ещё более усердную работу над техникой.
– Мы решили взять реванш после чемпионата России в феврале. Количество золотых наград тогда для нас оказалось недостаточным. В течение трех месяцев мы усиленно готовились, усложняли программы, работали над техническим исполнением и сейчас мы, как никогда довольны, результатами, – рассказала Кристина Лях.
Тренер команды добавила, что абсолютно во всех дисциплинах, которые представила сахалинская сборная на соревнованиях, наши спортсменки заняли призовые места. В основном это золотые награды, с отрывом в 20 и даже 30 баллов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:34 6 Мая Сахалинцы помогли задержать грабителя, напавшего на женщину с ребенком
16:45 6 Мая Празднование Дня Победы в Южно-Сахалинске завершится фейерверком
14:07 6 Мая Охинские полицейские оперативно раскрыли кражу денежных средств
09:35 6 Мая На Сахалинской ГРЭС-2 развернуты восстановительные работы
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
Выбор редакции
- 15:02 Вчера Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
- 12:33 11 Мая Сахалинки завоевали 10 медалей Всемирной танцевальной Олимпиады
- 17:12 5 Мая Сахалинские пауэрлифтеры заняли третье место на всероссийском турнире "Огни Москвы"
- 10:44 4 Мая Городской парк Южно-Сахалинска объявил конкурс оригинального оформления самокатов и колясок
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?