Сахалинка Елена Костенко завоевала серебро Кубка России по сноуборду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская сноубордистка, мастер спорта России международного класса, спортсменка регионального центра спортивной подготовки Елена Костенко стала обладательницей серебряной медали Кубка России, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Заключительный третий этап соревнований прошёл на горнолыжном комплексе "Солнечная Долина" в Миассе и собрал 19 спортсменок из семи регионов страны. Сноубордистки выступали в дисциплине «хафпайп». Победителей определяли по сумме баллов, набранных за все три этапа.
По итогам состязаний Елена Костенко набрала 260 баллов и завоевала серебряную медаль Кубка России. На первом и третьем местах расположились спортсменки из Санкт-Петербурга – Диана Федченко с 310 баллами и Софья Афанасьева с 220 баллами соответственно.
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