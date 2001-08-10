Островные и приморские горнолыжники определили сильнейших "Сахалинских надежд"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональные соревнования по горнолыжному спорту "Сахалинские надежды" среди мальчиков и девочек 8-9 лет (U10) прошли на СТК "Горный воздух", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания на трассе «Спортивная» собрали 110 спортсменов из Холмска, Южно-Сахалинска и Владивостока. Горнолыжники демонстрировали свои силы в гигантском слаломе.
По итогам стартов победу среди мальчиков с результатом 31,04 секунды одержал Александр Мисюра. Второе место занял Леон Ковалёв (31,66). Тройку лидеров замкнул Демьян Медведьев (31,68). Все трое спортсменов представляют Владивосток.
Немного до победы не хватило Александру Дмитриенко из Владивостока. Спортсмен пришёл к финишу седьмым с результатом 33,44 секунды.
- Трасса хорошая, но местами были небольшие кочки и ямки. Результатом я не очень доволен, рассчитывал на 30 или 31 секунду, - поделился эмоциями 9-летний Александр.
Среди девочек лучший результат показала София Власова (32,87) из Южно-Сахалинска. На вторую ступень пьедестала поднялась приморская спортсменка Алиса Молочко (33,95). Почётное третье место заняла южно-сахалинская горнолыжница Ксения Гапонова (34,09).
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