На Сахалине стартовали первенство и чемпионат области по горнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошли первые старты Первенства и Чемпионата области по горнолыжному спорту. В них приняли участие около 80 спортсменов в возрасте от 16 до 18 лет и старше из островного региона, а также других областей России, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Горнолыжники соревнуются в дисциплинах супер-гигант, супер-комбинация, и скоростной спуск. Испытания спортсменов начались с супер-гиганта. По словам спортсмена из Горнозаводска Алексея Перемышленникова, трассы подготовлены хорошо, но во время спуска, он столкнулся с трудностями.

- Плохо проехал сегодня, не привык ко льду, попал на него, но есть над чем работать. Рассчитываю собраться и в следующих заездах показать хороший результат. Надеюсь, попасть в пятерку сильнейших, - поделился впечатлениями от стартов горнолыжник.

Состязания проходят на территории СТК «Горный воздух» и продлятся до 7 марта.