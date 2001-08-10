На Камчатке пройдет этап Кубка Дальнего Востока по горнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 21 по 24 марта в Камчатском крае пройдут международные соревнования по горнолыжному спорту - этап Кубка Дальнего Востока (Far East Cup (FEC)), включенные в систему розыгрыша Континентального кубка. Соревнования подобного масштаба проводятся в регионе впервые, сообщает ТК "41 регион".

В настоящее время у камчатских спортсменов проходят усиленные тренировки: лыжники занимаются ежедневно, минимум по четыре часа.

«Перед соревнованиями нагрузка уменьшается, чтобы отдохнуть, в форму вернуться. В подготовительный период – за две недели, за месяц - идет нагрузка большая, четырехчасовые тренировки каждый день. Один день отдыхаем, это понедельник, когда гора на профилактике, в остальные дни по четыре часа тренировки проходят. Также можем поддерживать физическую форму в тренировочных залах или просто на улице», – рассказал ТК «41 Регион» камчатский горнолыжник Егор Сазнов.

Он также отметил, что проведение международных соревнований стимулирует развитие как отдельных горнолыжников, так и региона в целом.