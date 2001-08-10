Сахалинские волейболистки вышли в финал первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 16 по 25 февраля в Анапе состоится финал первенства России по волейболу среди девушек 2005-2006 г.р. Награды между собой разыграют 15 команд.

Турнир начнется с группового этапа, на котором участницы разделены на четыре подгруппы:

Подгруппа «А»: Нижегородская, Ивановская, Московская, Сахалинская области.

Подгруппа «Б»: Челябинская, Тульская области, Удмуртская республика.

Подгруппа «В»: Краснодарский край, Тюменская, Вологодская области, г. Санкт-Петербург.

Подгруппа «Г»: Калининградская, Ростовская области, г. Москва, Красноярский край.

Затем по две лучшие команды из каждой подгруппы выходят в финал за 1-8 место (две подгруппы по четыре команды), остальные – в финал за 9-15 место.

Островной регион на этих состязаниях представят воспитанницы ГБУ «СШ по волейболу» г. Южно-Сахалинска. Это право они завоевали, выиграв в декабре 2021 года первенство ДФО в Белогорске.

Тренер Игорь Владимирович Абдрахманов включил в заявку команды следующих волейболисток: Анита Бушуева, Софья Геппа, Татьяна Калекова, Юлия Лосева, Елена Севрюкова, Милана Стеренчук, София Шорина, Анастасия Кондратенко, Мария Губина, Варвара Холоднякова.