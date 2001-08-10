Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
Сейчас 17:57
77,47|86,50|66,91
Сахалинских рыбаков предупреждают, что припай в заливе Мордвинова неустойчив
09:04, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец занял третье место на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Сахалинец занял третье место на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Республике Алтай (город Горно-Алтайск, ГК "Манжерок") возобновился Кубок России 2021-2022 года по горнолыжному спорту. Участниками девятого этапа стали 90 спортсменов. Состязания начались со слалома-гиганта, рассказали ТИА "Острова" в регионаьном министерстве спорта.

Женскую гонку выиграла Елизавета Тимченко из Подмосковья. На втором месте - Анастасия Силантьева (Московская/Кемеровская области), на третьем - Анна Нагайцева (Кемеровская область).

Лучший результат среди сахалинских горнолыжниц показала 17-летняя Рене Сабирова (девятое место).

У мужчин победу праздновал Сергей Ли из Красноярска. Серебряный призер - Сергей Майтаков (Новосибирск). Третье место занял сахалинец Владимир Котловский.

В десятку сильнейших пробились еще четыре островных спортсмена: Юрий Другов - на пятом месте, Алексей Жилин - на шестом, Леонид Трясов - на седьмом, Федор Федорян - на девятом.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?