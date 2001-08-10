Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2022
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На Сахалине холодовое плавание перенесли из-за холода
16:44, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине холодовое плавание перенесли из-за холода

На Сахалине холодовое плавание перенесли из-за холода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по холодовому плаванию переносится, мообщили ТИА "Острова" в региональнои министерстве спорта.

Соревнования состоятся в воскресенье 30 января в 10:00 на территории станции ГИМС, Анива

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