Сахалинские горнолыжники определили сильнейших в слаломе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Сахалинской области по горнолыжному спорту завершился в островном регионе. В третий день соревнований 27 спортсменов проверили свои силы в слаломе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Местом проведения состязаний стала трасса «Спортивная» СТК «Горный воздух». Победителей определяли по общему времени, показанному по итогу двух заездов.

Лучшее время среди женщин показала Рината Абдулкаюмова. Горнолыжница пересекла финишную черту с общим результатом 1:48,62 минуты. Второе место заняла Софья Матвеева (1:50,35). Тройку лидеров замкнула Эллина Дьяченко (2:00,59).

Роман Зверян стал самым быстрым среди мужчин (1:41,10). Меньше секунды уступил ему Леонид Трясов (1:42,10). С минимальным отставанием от второго места финишировал Юрий Другов (1:42,22).