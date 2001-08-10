Сахалинской федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной войны исполняется 30 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В феврале 2022 года региональная федерация ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта отметит 30 лет со дня своего основания. Организация является единственной в России, а ее члены - одни из самых сильнейших шахматистов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Руководит федерацией почетный гражданин Южно-Сахалинска, ребенок войны, судья высшей категории, спортивный и общественный деятель, тренер-преподаватель Виктор Иванович Чуйко. Именно он помог раскрыть талант выдающегося шахматиста Валентина Землякова, который дважды становился обладателем рекорда Гиннеса, как самый пожилой мастер ФИДЕ.

- Валентина Фадеевича я встретил в 70-х годах. Он, как и многие шахматисты, играл в городском парке. Мне стало интересно, что там происходит и я подошел посмотреть. Меня привлекли его отдельные комбинации, но он допускал просмотры. Чувствовалось, что не было хорошей подготовки и я ему предложил играть с нами, ветеранами войны. Мы тренировались около года. В результате, он выиграл ветеранское Первенство Южно-Сахалинска, потом с большим отрывом взял золото «на области», а после стал четвертым на всероссийских соревнованиях ветеранов, - поделился воспоминаниями Виктор Чуйко.

В последнее время организация редко собирается вместе и проводит игры. Всему виной пандемия и пожилой возраст участников – члены федерации, коих осталось всего трое, входят в группу риска.

Но Виктор Чуйко продолжает вести деятельность. Он по телефону и видеосвязи обучает и консультирует юных сахалинских шахматистов.

Чтобы уникальная федерация не канула в лету министерством спорта Сахалинской области было принято решение о создании тематического музея. В него войдут книги, фотографии, газетные выпуски и другие материалы, которые Виктор Чуйко готов подарить жителям и гостям острова.