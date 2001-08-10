Сахалинские горнолыжники заняли весь подиум на этапе Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Абзаково завершился этап Кубка России 2021-2022 года по горнолыжному спорту. Заключительным видом программы стал слалом-гигант, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В женской гонке победу праздновала Софья Крохина, представляющая Сахалинскую область. На втором месте - Софья Матвеева (Сахалинская область), на третьем - Софья Верина (Камчатский край).

На промежуточном финише Кубка России (это была заключительная гонка 2021 года) лидирует островитянка Софья Матвеева. У нее - 810 очков. На втором месте - Анна Нагайцева (Кемеровская область), набравшая 750 очков. На третьем - Софья Крохина (Сахалинская область) с 704 очками.

В мужской гонке все призовые места заняли островитяне: Дмитрий Пышкин - первый, Владимир Котловский - второй, Александр Михайлов - третий.

В общем зачете Кубка России лучший результат среди сахалинцев - у Дмитрия Пышкина. Он делит третье-четвертое место со Степаном Журавским (Московская область/Краснодарский край). У них - по 621 очку. Они уступают Константину Рябице из Подмосковья (802) и Глебу Мосесову из Краснодарского края (702).

Всего в рамках этапа в Абзаково состоялось четыре гонки (по две в слаломе и слаломе-гиганте). Островные спортсмены завоевали 17 наград (5 золотых + 5 серебряных + 7 бронзовых).

Два раза первенствовала Софья Крохина (в слаломе и слаломе-гиганте). По одной победе у Дмитрия Пышкина (слалом-гигант), Ринаты Абдулкаюмовой (слалом) и Софьи Матвеевой (слалом-гигант).

Серебряные призеры: Дмитрий Пышкин (слалом-гигант), Софья Крохина (слалом), Рината Абдулкаюмова (слалом), Софья Матвеева (слалом-гигант), Владимир Котловский (слалом-гигант).

Бронзовые призеры: Софья Матвеева (дважды в слаломе), Владимир Котловский (слалом-гигант), Софья Крохина (слалом-гигант), Роман Зверян (слалом), Александр Кудрявцев (слалом), Александр Михайлов (слалом-гигант).