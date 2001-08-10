Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2021
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10:52, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский парасноубордист стал серебряным призером этапа Кубка мира

Сахалинский парасноубордист стал серебряным призером этапа Кубка мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всеволод Щеглов занял второе место на этапе Кубка мира по сноуборду среди параспортсменов. Сахалинец выступил в дисциплине Banked Slalom, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Очередной этап Кубка мира по сноуборду провели в Австрии г. Хохфюген.  В упорной борьбе самый молодой участник сборной команды страны Всеволод Щеглов завоевал серебро. Сахалинец уступил победителю всего на 0,62 балла.

- Поздравляем Всеволода и его личного тренера Ольгу Желтову! Это самая трудовая медаль за все время существования парасноуборда в России, так как она добыта в самой сложной группе SB LL2, в которой самая большая конкуренция и самые плотные результаты! – отметили в социальных сетях паралимпийской сборной команды России.

Всеволод является воспитанником СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, а также спортсменом Центра спортивной подготовки Сахалинской области.

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