Сахалинский парасноубордист стал серебряным призером этапа Кубка мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всеволод Щеглов занял второе место на этапе Кубка мира по сноуборду среди параспортсменов. Сахалинец выступил в дисциплине Banked Slalom, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Очередной этап Кубка мира по сноуборду провели в Австрии г. Хохфюген. В упорной борьбе самый молодой участник сборной команды страны Всеволод Щеглов завоевал серебро. Сахалинец уступил победителю всего на 0,62 балла.

- Поздравляем Всеволода и его личного тренера Ольгу Желтову! Это самая трудовая медаль за все время существования парасноуборда в России, так как она добыта в самой сложной группе SB LL2, в которой самая большая конкуренция и самые плотные результаты! – отметили в социальных сетях паралимпийской сборной команды России.

Всеволод является воспитанником СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, а также спортсменом Центра спортивной подготовки Сахалинской области.