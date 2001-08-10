Сахалинский парасноубордист стал серебряным призером этапа Кубка мира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всеволод Щеглов занял второе место на этапе Кубка мира по сноуборду среди параспортсменов. Сахалинец выступил в дисциплине Banked Slalom, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Очередной этап Кубка мира по сноуборду провели в Австрии г. Хохфюген. В упорной борьбе самый молодой участник сборной команды страны Всеволод Щеглов завоевал серебро. Сахалинец уступил победителю всего на 0,62 балла.
- Поздравляем Всеволода и его личного тренера Ольгу Желтову! Это самая трудовая медаль за все время существования парасноуборда в России, так как она добыта в самой сложной группе SB LL2, в которой самая большая конкуренция и самые плотные результаты! – отметили в социальных сетях паралимпийской сборной команды России.
Всеволод является воспитанником СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, а также спортсменом Центра спортивной подготовки Сахалинской области.
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