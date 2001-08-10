На Сахалине спортивная школа выиграла миллион на развитие женского футбола
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Крупнейшая спортивная школа по футболу на Дальнем Востоке получит грант в 1 млн рублей от Российского футбольного союза на развитие женского футбола. Всего победителями грантового конкурса, который состоялся при поддержке "Р.А. ФОНД" и ФИФА, стали 20 детских футбольных центров со всей России, рассказали ТИА "Острова" в ОГАУ "Спортивная школа "Сахалин".
На конкурс грантов, учрежденный РФС для развития женского футбола в спортивных школах, поступило 36 заявок от спортивных организаций, работающих над вовлечением девочек в футбол в 26 регионах России.
По итогам оценки заявок конкурсной Комиссией гранты в размере один миллион рублей будут предоставлены 20 школам, направившим лучшие заявки, в том числе и ОГАУ "Спортивная школа "Сахалин".
По условиям грантового конкурса к участию допускались спортивные школы, обладающие статусом Детского футбольного центра, в которых уже проходят подготовку не менее 50 девочек, и которые готовы активно работать над привлечением новых девочек в футбол и укреплением системы спортивной подготовки девочек.
- Для нас это серьезная поддержка в части развития женского футбола, поскольку в планах на будущий год на базе нашей школы открыть отделение женского футбола, чтобы двигаться активнее в этом направлении. Грант от РФС будет способствовать решению многих задач, ведь эти средства позволят провести дополнительные соревнования по женскому футболу, их можно направить на приобретение экипировки для девочек, ну и главное на мой взгляд, это возможность привлечь молодых специалистов в области физической культуры, которых мы сможем направить на переподготовку, и они станут тренерами по футболу, - отметил генеральный директор ОГАУ "Спортивная школа "Сахалин" Евгений Крючков.
Конкурс проводился при финансовой поддержке Фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов "Р.А. ФОНД" и ФИФА.
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