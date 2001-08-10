Тихоокеанское
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11:50, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине спортивная школа выиграла миллион на развитие женского футбола

На Сахалине спортивная школа выиграла миллион на развитие женского футбола

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крупнейшая спортивная школа по футболу на Дальнем Востоке получит грант в 1 млн рублей от Российского футбольного союза на развитие женского футбола. Всего победителями грантового конкурса, который состоялся при поддержке "Р.А. ФОНД" и ФИФА, стали 20 детских футбольных центров со всей России, рассказали ТИА "Острова" в ОГАУ "Спортивная школа "Сахалин".

На конкурс грантов, учрежденный РФС для развития женского футбола в спортивных школах, поступило 36 заявок от спортивных организаций, работающих над вовлечением девочек в футбол в 26 регионах России.

По итогам оценки заявок конкурсной Комиссией гранты в размере один миллион рублей будут предоставлены 20 школам, направившим лучшие заявки, в том числе и ОГАУ "Спортивная школа "Сахалин".

По условиям грантового конкурса к участию допускались спортивные школы, обладающие статусом Детского футбольного центра, в которых уже проходят подготовку не менее 50 девочек, и которые готовы активно работать над привлечением новых девочек в футбол и укреплением системы спортивной подготовки девочек.

- Для нас это серьезная поддержка в части развития женского футбола, поскольку в планах на будущий год на базе нашей школы открыть отделение женского футбола, чтобы двигаться активнее в этом направлении. Грант от РФС будет способствовать решению многих задач, ведь эти средства позволят провести дополнительные соревнования по женскому футболу, их можно направить на приобретение экипировки для девочек, ну и главное на мой взгляд, это возможность привлечь молодых специалистов в области физической культуры, которых мы сможем направить на переподготовку, и они станут тренерами по футболу, - отметил генеральный директор ОГАУ "Спортивная школа "Сахалин" Евгений Крючков.

Конкурс проводился при финансовой поддержке Фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов "Р.А. ФОНД" и ФИФА.

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