Рекордное количество медалей завоевали сахалинские каратисты в Екатеринбурге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сборная по каратэ вернулась из Екатеринбурга, где приняла участие во всероссийских соревнованиях "Малахитовый пояс". В турнире за звание сильнейшего боролись 1300 спортсменов из 25 регионов страны.

Всего команда Сахалинской области завоевала 22 медали - 9 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых, превзойдя свой прошлогодний результат и заняв второго место общекомандного зачета. На первой строчке расположились новосибирские спортсмены, в их копилке 45 наград.

Золотые медали завоевали Артем Воротынов, Дарья Афонина, Варвара Френзюк, Евгений Сон, Константин Коковуров, Никита Большаков.

Еще одно золото в общую копилку принесли Артем Воротынов и Кирилл Пак в соревнованиях по ката-группа.

Серебряные медали завоевали Даниил Петраков, Дмитрий Агафонов и Ли Ен Бок.

Бронза на счету Анастасии Аксеновой, Анастасии Кожуховой, Анны Краснопольской, Виктора Медведева, Вячеслава Болмусова, Дмитрия Агафонова, Сон Чен Су.

Кроме этого, Евгений Сон и Даниил Петраков выполнили норматив «Мастера спорта России».

Ребята в возрасте от 8 до 10 лет приняли участие в фестивале каратэ «Готов к труду» и обороне. По результатам турнира пятеро сахалинцев завоевали медали. Первое место пьедестала покорилось Артуру Авакяну, юному спортсмену удалось оставить позади себя 61 конкурента и Мирославу Скорик. Вторым стал Александр Джулакян. На третьем месте расположились Максим Мышев и Сафина Сулейманова.

В шаге от пьедестала остановились Владислав Макосов, Кирилл Пак и Максим Тимошенко.