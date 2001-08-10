Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил иск прокурора Приморского края об изменении основания и формулировки увольнения бывшего министра физической культуры и спорта региона. Теперь увольнение связано с утратой доверия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Проверка показала, что государственный служащий не принял мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся. В период замещения должности он получал взятки от представителя юридического лица за общее покровительство его деятельности и обеспечение беспрепятственного заключения договоров с подведомственным министерству учреждением на проведение спортивно-массовых мероприятий на территории края.

Для восстановления законности прокурор края обратился в суд с иском об изменении основания и формулировки увольнения на увольнение в связи с утратой доверия. Суд заявленные требования удовлетворил.

В отношении бывшего министра возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). На рассмотрении суда также находится иск прокурора Приморского края о признании заключенных договоров недействительными и взыскании незаконно полученных по ним денежных средств в размере более 117 млн рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела, а также результаты рассмотрения иска находятся на контроле прокуратуры Приморского края.