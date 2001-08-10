Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мужчина погиб провалившись под лед на машине на Камчатке, сообщает ТК "41 Регион".

Вечером 18 ноября в МЧС поступила информация о том, в 300 м от устья реки Апука Олюторского района, в 2-3 метрах от пирса, под лед провалился автомобиль "Сузуки Эскудо".

По оперативным данным, в транспортном средстве находился мужчина. Автомобиль извлекли из воды сразу, тело было найдено на следующее утро силами очевидцев.