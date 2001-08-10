Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел МВД России «Долинский» окончил расследование уголовного дела против 23-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в краже.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что 8 августа фигурант встретил на улице своего знакомого. Во время беседы тот похвастался, что ему удалось подзаработать 5 тысяч рублей, а тысячу уже потратил на бутылку виски. Тогда злоумышленник предложил пойти в гости к его приятелям, чтобы провести вечер за распитием спиртного. Мужчина согласился, и они вместе отправились на вечеринку.

Когда застолье закончилось и все уснули, обвиняемый, желая продолжить веселье, обыскал карманы одежды прямо на спящем потерпевшем и украл у него оставшиеся 4 тысячи рублей.

После этого он покинул квартиру, а украденные деньги сразу потратил на спиртное и сигареты.

Уголовное дело о краже из одежды, находившейся при потерпевшем, будет рассмотрено в суде.