Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД «Поронайский» окончил расследование уголовного дела против 39-летней местной жительницы. Её обвиняют в краже.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что вечером 29 сентября знакомый пригласил гражданку в гости к своему приятелю, которого она раньше не знала. Втроём они распивали спиртные напитки.

В какой-то момент, когда алкоголь стал заканчиваться, хозяин квартиры достал кошелёк и дал из него пару купюр собутыльнику, чтобы тот сходил за добавкой. Обвиняемая приметила, что в кошельке есть ещё купюры разного номинала, и решила их похитить, когда мужчины уснут. Впоследствии она так и поступила.

Когда никто не видел её противоправных действий, злоумышленница украла кошелёк, в котором находилось около 8 тысяч рублей, после чего покинула квартиру. Украденными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину будет рассмотрено в суде.