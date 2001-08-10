Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» обратился местный житель, у которого похитили дорогостоящий велосипед.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра.

Выяснилось, что мужчина знал о том, что в подъезде хранится велосипед, – он раньше жил в этом же месте. Из корыстных целей он зашёл в подъезд, с помощью прихваченного с собой инструмента перекусил противоугонный замок, выкатил транспорт на улицу и скрылся на нём.

Через несколько дней злоумышленник решил перепрятать велосипед в соседний подъезд. Там его обнаружили и изъяли сотрудники уголовного розыска.

Сумма ущерба составила 27 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.