На Камчатке почти три года не могут найти убийцу младенца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке следователи третий год ищут человека, выбросившего новорождённого ребёнка на свалку. Не помогает даже обещанное вознаграждение в миллион рублей, пишет ИА «Кам 24».
Как сообщало ИА «Кам 24», 6 марта 2024 года на полигоне бытовых отходов Петропавловска-Камчатского обнаружили тело мальчика славянской внешности. По заключению эксперта, он родился с 15 февраля по 6 марта 2024 года, а причиной смерти стало переохлаждение. Когда тело нашли, оно было завёрнуто в пододеяльник с изображением леопардов. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.
Личность матери ребёнка до сих пор не установлена. Как не найден и тот, кто выбросил младенца.
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