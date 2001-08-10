Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке следователи третий год ищут человека, выбросившего новорождённого ребёнка на свалку. Не помогает даже обещанное вознаграждение в миллион рублей, пишет ИА «Кам 24».

Как сообщало ИА «Кам 24», 6 марта 2024 года на полигоне бытовых отходов Петропавловска-Камчатского обнаружили тело мальчика славянской внешности. По заключению эксперта, он родился с 15 февраля по 6 марта 2024 года, а причиной смерти стало переохлаждение. Когда тело нашли, оно было завёрнуто в пододеяльник с изображением леопардов. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

Личность матери ребёнка до сих пор не установлена. Как не найден и тот, кто выбросил младенца.