В Аниве мужчина украл телефон с прилавка, испугался и решил вернуть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России «Анивский» окончил расследование уголовного дела против 49-летнего ранее судимого местного жителя. Гражданину инкриминируют кражу.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по версии следствия, вечером 8 октября текущего года фигурант в состоянии алкогольного опьянения зашёл в один из местных магазинов, чтобы купить пачку сигарет. Совершая покупку, он увидел, что на прилавке кассовой зоны лежит дорогостоящий мобильный телефон.
Когда продавец положила сигареты на прилавок, а сама начала пересчитывать деньги за покупку и убирать их в кассовый аппарат, то есть не могла видеть действий гражданина, он похитил телефон и покинул торговый зал, не забрав купленный товар.
Продавец увидела, что мужчина забыл сигареты. Она выбежала на улицу, догнала его и отдала забытую покупку. Сам злоумышленник при этом не подал виду, что украл её имущество.
В конце рабочей смены потерпевшая обнаружила пропажу дорогостоящего аппарата. Она начала звонить по своему номеру, чтобы понять, куда делся телефон.
Из-за непрекращающихся звонков фигурант понял, что может понести за содеянное серьёзную ответственность, и решил вернуть гаджет. Он ответил на очередной звонок и сообщил женщине, куда подъехать, чтобы забрать телефон. При встрече обвиняемый заявил потерпевшей, что якобы нашёл его на асфальте у входа в магазин.
Однако фигурант не учёл, что его противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Стоимость похищенного составила 73 тысячи рублей. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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