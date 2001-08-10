За 10 месяцев 2026 года на Сахалине зарегистрировали 5731 преступление
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Сахалинской области провела анализ криминогенной обстановки. За 10 месяцев 2026 года на территории региона зарегистрировали 5731 преступление – на 17,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, уровень преступности в области составил 125,2 преступления в расчёте на 10 тысяч населения. Выше среднеобластного этот показатель в Южно-Сахалинске, Долинске, Корсакове и Макарове.
Отмечено снижение на 36,7% числа тяжких и особо тяжких преступлений (1561 против 2466), на 6,6% – преступлений средней и небольшой тяжести (4170 против 4464).
Сохранилась тенденция к снижению числа имущественных преступлений на 14,8% (2714 против 3186), включая мошенничества (-31,2%, 1008), грабежи (-34,1%, 29), разбойные нападения (-57,1%, 3), угоны (-6,5%, 72). В то же время возросло количество хищений автотранспортных средств (+18,8%, 38).
Отмечен рост преступности несовершеннолетних. Несмотря на снижение числа подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния (-5,7%, 99), совокупное число совершённых ими преступлений возросло на 38,1% (145 против 105). Это особенно характерно для Южно-Сахалинска, Поронайска, Углегорска и Смирных.
Динамика дорожно-транспортных происшествий с признаками состава преступления снизилась на 57% (37). Количество нарушений Правил дорожного движения, повлёкших смертельный исход, осталось на уровне 2025 года (21). На 17,8% меньше (277) водителей привлекли к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения либо лишённых права управления и ранее подвергнутых административному наказанию за это.
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