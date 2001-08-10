Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области провела анализ криминогенной обстановки. За 10 месяцев 2026 года на территории региона зарегистрировали 5731 преступление – на 17,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, уровень преступности в области составил 125,2 преступления в расчёте на 10 тысяч населения. Выше среднеобластного этот показатель в Южно-Сахалинске, Долинске, Корсакове и Макарове.

Отмечено снижение на 36,7% числа тяжких и особо тяжких преступлений (1561 против 2466), на 6,6% – преступлений средней и небольшой тяжести (4170 против 4464).

Сохранилась тенденция к снижению числа имущественных преступлений на 14,8% (2714 против 3186), включая мошенничества (-31,2%, 1008), грабежи (-34,1%, 29), разбойные нападения (-57,1%, 3), угоны (-6,5%, 72). В то же время возросло количество хищений автотранспортных средств (+18,8%, 38).

Отмечен рост преступности несовершеннолетних. Несмотря на снижение числа подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния (-5,7%, 99), совокупное число совершённых ими преступлений возросло на 38,1% (145 против 105). Это особенно характерно для Южно-Сахалинска, Поронайска, Углегорска и Смирных.

Динамика дорожно-транспортных происшествий с признаками состава преступления снизилась на 57% (37). Количество нарушений Правил дорожного движения, повлёкших смертельный исход, осталось на уровне 2025 года (21). На 17,8% меньше (277) водителей привлекли к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения либо лишённых права управления и ранее подвергнутых административному наказанию за это.