Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УФСБ России по Сахалинской области совместно с ПУ ФСБ России по Сахалинской области вскрыли и пресекли противоправную деятельность гражданина Российской Федерации 2002 года рождения, причастного к государственной измене.

Как рассказали ТИА «Острова» в УФСБ России по Сахалинской области, установлено, что 24-летний житель области через иностранный мессенджер Telegram установил и поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки. По его заданию он собрал и передал противнику сведения об объекте топливно-энергетического комплекса региона.

В отношении указанного лица следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по статье 275 УК России – государственная измена. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.