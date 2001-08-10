Молодой сахалинец передал украинской разведке сведения об объекте ТЭК
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
УФСБ России по Сахалинской области совместно с ПУ ФСБ России по Сахалинской области вскрыли и пресекли противоправную деятельность гражданина Российской Федерации 2002 года рождения, причастного к государственной измене.
Как рассказали ТИА «Острова» в УФСБ России по Сахалинской области, установлено, что 24-летний житель области через иностранный мессенджер Telegram установил и поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки. По его заданию он собрал и передал противнику сведения об объекте топливно-энергетического комплекса региона.
В отношении указанного лица следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по статье 275 УК России – государственная измена. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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