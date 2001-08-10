Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2026
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10:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка во время застолья ударила сожителя ножом в живот

Сахалинка во время застолья ударила сожителя ножом в живот

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 55-летней местной жительницы. Её обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 14 ноября 2026 года фигурантка находилась вместе со своим 46-летним сожителем в одной из квартир по улице Пионерской в Тымовском, где они распивали спиртные напитки. В ходе застолья между сожителями возникла ссора, в ходе которой обвиняемая взяла нож и нанесла им удар в область живота мужчине. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался в больнице.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Фигурантка задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

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