Житель Южно-Сахалинска подделал подпись сожительницы и продал её машину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Томари сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже автомобиля и подделке договора купли-продажи. В дежурную часть обратилась местная жительница, сообщившая, что её бывший сожитель похитил машину и подделал документы.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, подозреваемым оказался ранее судимый 39-летний житель Южно-Сахалинска.

Установлено, что с 5 сентября 2025 года фигурант, проживая с сожительницей, часто пользовался её автомобилем. В один из дней мужчина составил договор купли-продажи от имени потерпевшей, подделав её подпись, после чего переоформил машину на себя. Через некоторое время он решил заработать на продаже чужого имущества и разместил объявление в интернете.

Заинтересовавшемуся покупателю злоумышленник сказал, что автомобиль принадлежит ему. Гражданин поверил подозреваемому, заключил сделку и приобрёл машину. Полученными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 550 000 рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, совершённые при отягчающих обстоятельствах) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.