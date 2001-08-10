Жительница Александровска-Сахалинского перевела мошенникам почти 2,5 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Александровск-Сахалинская городская прокуратура Сахалинской области провела проверку соблюдения прав потерпевших по уголовным делам об интернет-мошенничестве.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что местной жительнице позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили о взломе банковской карты и необходимости перевода денежных средств на «безопасный счёт». Деньги в сумме 2 млн 475 тыс. рублей поступили на банковский счёт жителя Иркутской области.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Решением суда исковые требования удовлетворили. Решение суда в законную силу не вступило.
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