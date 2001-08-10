В Приморье собаки едва не растерзали шестилетнего ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Тысячекоечную больницу Владивостока санавиацией доставили 6-летнего ребёнка из отдалённого района Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
Мальчик получил обширную укушенную рану в области локтевого сгиба – на него напали собаки, сорвавшиеся с привязи. Ситуация осложнялась не только большим дефектом мягких тканей и мышц, но и повреждением плечевой артерии – главного сосуда, питающего предплечье и кисть. Дефект сосуда составлял около 7 сантиметров. Без экстренного восстановления кровотока уже через несколько часов наступает омертвение тканей – с риском необратимых изменений и ампутации.
Первую помощь оказали хирурги Дальнегорской ЦРБ: провели первичную хирургическую обработку раны и наложили временный сосудистый шунт. Это восстановило кровоснабжение конечности и дало время для безопасной транспортировки в Тысячекоечную.
Сосудистые хирурги ВКБ № 2 выполнили ревизию раны и заменили временный шунт на постоянный – провели аутовенозную пластику: восстановили артерию собственным участком вены пациента.
«Случай был непростым. Нужно было не просто спасти конечность, но и обеспечить полноценное заживление обширного дефекта. Площадь раны составляла не менее 1% поверхности тела. После длительных перевязок в отделении детской травмы, когда сформировалась грануляционная ткань, мы выполнили пересадку кожно-жирового лоскута с бедра пациента на зону дефекта. Лоскут прижился. Сейчас мальчик готовится к выписке», – комментирует Роман Костив, заведующий травматологическим отделением ВКБ № 2.
Сейчас маленький пациент готовится к выписке. Впереди – восстановление, но главное уже сделано: рука спасена.
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