Жителя Холмска будут судить за смертельное ДТП на трассе Южно-Сахалинск - Холмск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Холмский» окончил расследование уголовного дела против 52-летнего гражданина. Его обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что утром 4 апреля 2026 года фигурант управлял технически исправным автомобилем и двигался в западном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Холмск.

В районе 81-го километра указанной дороги обвиняемый не учёл погодные условия – пасмурную погоду с осадками в виде снега с дождём, а также состояние дорожного покрытия. Он неправильно выбрал скорость движения, которая в данных условиях могла бы обеспечить постоянный контроль за автомобилем. Мужчина не справился с управлением, в результате чего допустил занос с разворотом машины и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, двигавшимся по своей полосе.

В результате ДТП пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Действия обвиняемого квалифицировали по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Доказательная база собрана в полном объёме. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.