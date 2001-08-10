Жительница Южно-Сахалинска украла портативную колонку и продала первому встречному
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 сентября 2026 года в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от представителя магазина о том, что неизвестный похитил товар.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 38-летняя местная жительница.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что 2 сентября текущего года подозреваемая находилась в торговом зале магазина цифровой и бытовой техники и обратила внимание на портативную колонку, стоявшую на прилавке. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина спрятала товар в принесённую с собой сумку и покинула место преступления. Через некоторое время злоумышленница продала похищенный товар прохожему за 3 000 рублей. Сумма ущерба составила 14 200 рублей.
Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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