Житель Южно-Сахалинска украл телефон у спящего в машине мужчины и перевёл себе 3 300 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела против 25-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в хищении сотового телефона и денежных средств с банковского счёта.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что ранним утром обвиняемый прогуливался по Южно-Сахалинску и возле одного из домов увидел спящего в машине гражданина, у которого на груди лежал сотовый телефон. Решив похитить чужое имущество, фигурант убедился, что за его действиями никто не наблюдает. Мужчина аккуратно открыл водительскую дверь, взял с груди спящего смартфон стоимостью 6 000 рублей и скрылся.

Спустя некоторое время он обнаружил, что в похищенном телефоне не установлена блокировка, а в нём есть банковское приложение. Обвиняемый предположил, что на банковском счёте, привязанном к чужому телефону, могут быть деньги. С помощью функции отправки СМС-запросов он несколькими операциями перевёл 3 300 рублей на свой счёт.

Действия фигуранта квалифицировали по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину, и по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.