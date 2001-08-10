Житель Южно-Сахалинска украл телефон у спящего в машине мужчины и перевёл себе 3 300 рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела против 25-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в хищении сотового телефона и денежных средств с банковского счёта.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что ранним утром обвиняемый прогуливался по Южно-Сахалинску и возле одного из домов увидел спящего в машине гражданина, у которого на груди лежал сотовый телефон. Решив похитить чужое имущество, фигурант убедился, что за его действиями никто не наблюдает. Мужчина аккуратно открыл водительскую дверь, взял с груди спящего смартфон стоимостью 6 000 рублей и скрылся.
Спустя некоторое время он обнаружил, что в похищенном телефоне не установлена блокировка, а в нём есть банковское приложение. Обвиняемый предположил, что на банковском счёте, привязанном к чужому телефону, могут быть деньги. С помощью функции отправки СМС-запросов он несколькими операциями перевёл 3 300 рублей на свой счёт.
Действия фигуранта квалифицировали по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину, и по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:09 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдут плановые антитеррористические учения
09:43 Сегодня На Камчатке медведь убил сторожа, который вёл дневник о перемещениях хищника
10:01 Сегодня В Корсакове выпившая дама ударила ногой в колено полицейского
10:04 Сегодня В Южно-Сахалинске тестируют единую цифровую платформу для координации земляных работ
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
09:57 6 Ноября У жителей Южно-Сахалинска за неделю изъяли девять ружей и травматический пистолет
10:37 6 Ноября На отремонтированном участке Корсаковской трассы сделают пункт весогабаритного контроля
10:59 6 Ноября Выбрасывание пакетиков с наркотиками из машины не помогло сахалинцу избежать ответственности
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
Выбор редакции
- 16:43 Сегодня В Ново-Александровске родители вместе с детьми создают открытки о Сахалине
- 12:21 Вчера В Южно-Сахалинске открыт приём заявок на танцевальный арт-фестиваль "Заяви о себе"
- 14:05 10 Ноября В Южно-Сахалинске открыли мемориальную доску Герою России майору Сергею Ромашину
- 14:47 9 Ноября С начала года работу на Сахалине нашли 1 217 молодых специалистов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?