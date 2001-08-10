Отопительный сезон на Сахалине и Курилах проходит без сбоев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отопительный период стартовал в Сахалинской области чуть больше месяца назад и идёт в штатном режиме. Все муниципалитеты получили паспорта готовности, котельные обеспечены топливом, резервные источники электроснабжения проверены и заправлены дизелем. Ход сезона — на личном контроле главы региона Валерия Лимаренко.

К зиме подготовили 493 объекта: 195 котельных, 22 тепловых пункта, 71 водозабор, 102 водопроводные насосные станции и 104 объекта водоотведения. Тепло уже подаётся во все 540 социальных учреждений и во все многоквартирные дома — их больше пяти тысяч.

«На случай нештатных ситуаций сформированы 133 аварийно-восстановительные бригады общей численностью 1072 человека. В их распоряжении 268 единиц техники», - отметил министр ЖКХ области Дмитрий Аристархов.

Если дома холодно, сначала - в управляющую компанию или ТСЖ: по телефону, через «Госуслуги Дом» или чат-бота в домовом чате. Дальше — Единая диспетчерская служба администрации или кол-центр ЖКХ по номеру *0065 (пн–сб, 08:00–20:00).