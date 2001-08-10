Во Владивостоке крысы залезли в автомобиль и погрызли его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке крысы пробрались в припаркованный автомобиль и повредили его салон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на социальные сети.

Инцидент произошёл у дома № 12 на улице Анны Щетининой. Грызуны испортили детское кресло, обивку сидений, напольное покрытие и вещи в бардачке. Для обработки автомобиль пришлось частично разобрать.

После публикации истории другие жители Снеговой Пади также сообщили о похожих случаях.

По словам горожан, управляющая компания проводит обработку от грызунов, однако проблема сохраняется. Владелица повреждённой машины обратилась к администрации Владивостока с просьбой вмешаться в ситуацию.