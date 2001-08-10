Житель Долинского района похитил прицеп стоимостью 80 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела против 59-летнего жителя Долинского района. Его обвиняют в краже прицепа для автомобиля.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следствие установило: с мая по август текущего года фигурант ездил по одному и тому же маршруту и неоднократно замечал прицеп в районе дома по улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. 6 августа мужчина решил проверить техническое состояние транспортного средства, поскольку оно выглядело бесхозным.

Убедившись в исправности колёс и креплений прицепа, фигурант решил похитить его для личного пользования. Злоумышленник зацепил транспортное средство к своему автомобилю и скрылся с ним. В дальнейшем он использовал похищенный прицеп в личных целях до момента, пока полицейские не установили его местонахождение. Сумма ущерба составила 80 000 рублей.

Действия обвиняемого квалифицировали по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело направили в суд.