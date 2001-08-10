Тихоокеанское
информационное агентство
6 Ноября 2026
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14:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске водитель без прав собирался везти на автобусе

В Южно-Сахалинске водитель без прав собирался везти на автобусе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске инспекторы не дали организовать поездку группы детей на автобусе, за руль которого собирался сесть водитель без прав. Об этом ТИА «Острова» рассказали в сахалинской автоинспекции.

Нарушение всплыло ещё на этапе проверки заявки на перевозку детей. Пробив водителя по базам, инспекторы увидели: полтора года назад его лишили прав. Тем не менее компания всё равно попыталась отправить детей именно с ним.

Водителя оштрафовали на 30 тысяч рублей. Досталось и ему, и фирме — за то, что не соблюли правила перевозки детей. В Госавтоинспекции напомнили: когда речь идёт о безопасности детей, формальный подход недопустим.

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