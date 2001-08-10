Жительница Поронайска украла банковскую карту у спящего знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Поронайский» поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил банковскую карту из его квартиры.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 39-летняя жительница Поронайска.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, подозреваемая находилась в гостях у заявителя. Во время распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул. Женщина знала, что у знакомого есть банковская карта, и, пока он спал, похитила её и покинула квартиру. В дальнейшем злоумышленница оплатила картой продукты питания, после чего избавилась от неё. Сумма ущерба составила 4 300 рублей.

Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.