Жительница Поронайска украла банковскую карту у спящего знакомого
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России «Поронайский» поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил банковскую карту из его квартиры.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 39-летняя жительница Поронайска.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, подозреваемая находилась в гостях у заявителя. Во время распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул. Женщина знала, что у знакомого есть банковская карта, и, пока он спал, похитила её и покинула квартиру. В дальнейшем злоумышленница оплатила картой продукты питания, после чего избавилась от неё. Сумма ущерба составила 4 300 рублей.
Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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