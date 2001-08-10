Тихоокеанское
информационное агентство
6 Ноября 2026
Сейчас 04:48
81,79|92,16
В Южно-Сахалинске на несколько дней ограничат движение на участках двух улиц
11:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье спасатели МЧС нашли тело утонувшего мужчины

В Приморье спасатели МЧС нашли тело утонувшего мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 ноября на озере Известняк в Ольгинском округе произошла трагедия: мужчина 1966 года рождения выпал из лодки во время рыбалки и утонул, передает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

4 ноября водолазы МЧС России обнаружили тело погибшего. Оно было найдено на глубине около 7 метров, в 150 метрах от берега. Тело передано сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?