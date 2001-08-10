В Приморье спасатели МЧС нашли тело утонувшего мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 ноября на озере Известняк в Ольгинском округе произошла трагедия: мужчина 1966 года рождения выпал из лодки во время рыбалки и утонул, передает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

4 ноября водолазы МЧС России обнаружили тело погибшего. Оно было найдено на глубине около 7 метров, в 150 метрах от берега. Тело передано сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.