В Южно-Курильском районе иномарка опрокинулась в кювет, водитель скрылся
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Курильском районе произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась 1 ноября 2026 года в 12 часов 30 минут в районе 7 километра автомобильной дороги Южно-Курильск - Головнино.
Как сообщили ТИА "Острова" в управлении ГИБДД по Сахалинской области, по предварительным данным неустановленный водитель "Toyota Corolla", двигаясь в направлении Южно-Курильска, выбрал неверную скорость движения, не обеспечивающую постоянного контроля за автомобилем. Он совершил съезд на правую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием.
После ДТП водитель скрылся с места происшествия.
В результате аварии 58-летний и 47-летний пассажиры "Toyota Corolla" получили телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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