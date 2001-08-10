Тихоокеанское
информационное агентство
3 Ноября 2026
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В Южно-Сахалинске полиция установила подозреваемого в серии краж велосипедов
10:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Курильском районе иномарка опрокинулась в кювет, водитель скрылся

В Южно-Курильском районе иномарка опрокинулась в кювет, водитель скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Курильском районе произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась 1 ноября 2026 года в 12 часов 30 минут в районе 7 километра автомобильной дороги Южно-Курильск - Головнино.

Как сообщили ТИА "Острова" в управлении ГИБДД по Сахалинской области, по предварительным данным неустановленный водитель "Toyota Corolla", двигаясь в направлении Южно-Курильска, выбрал неверную скорость движения, не обеспечивающую постоянного контроля за автомобилем. Он совершил съезд на правую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

В результате аварии 58-летний и 47-летний пассажиры "Toyota Corolla" получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

 

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