22-летняя сахалинка обокрала двух знакомых во время застолья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Александровске-Сахалинском полицейские задержали подозреваемую в совершении нескольких краж. Ей стала 22-летняя ранее неоднократно судимая местная жительница.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в дежурную часть поступило заявление от 39-летнего местного жителя о том, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 17 300 рублей. В тот же день в полицию обратился другой местный житель с заявлением о пропаже денег из дома.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в дежурные сутки установили подозреваемую.
Выяснилось, что вечером 26 октября 2026 года подозреваемая пришла в гости к знакомому, где граждане распивали спиртные напитки. Когда хозяин квартиры вышел из комнаты, фигурантка похитила из комода 7 000 рублей и спешно покинула квартиру.
Далее она отправилась в гости к очередному знакомому, где они продолжили распивать спиртное. Ночью злоумышленница, выбрав момент, когда заявитель выйдет из комнаты, похитила его сотовый телефон и скрылась.
Сотрудники полиции оперативно установили подозреваемую. Смартфон изъяли и вернули законному владельцу, а деньгами фигурантка успела распорядиться по своему усмотрению.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Фигурантка задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.
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