За пьяную езду житель села Троицкое проведёт год в колонии-поселении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивский районный суд вынес приговор по уголовному делу против водителя. Его признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что 30 апреля 2026 года подсудимый, ранее привлечённый к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования, сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и совершил поездку по селу Троицкое. Его отстранили от управления сотрудники ГАИ.

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объёме и раскаялся. Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил лишение свободы на 1 год с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Не согласившись с приговором, защитник осуждённого обжаловал его в апелляционном порядке. Сахалинский областной суд, согласившись с мнением прокурора, оставил приговор без изменения.