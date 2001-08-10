Тихоокеанское
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12:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В октябре во Владивостоке скорая помощь спасла трех подростков после ДТП

В октябре во Владивостоке скорая помощь спасла трех подростков после ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Медики владивостокской скорой спасли трёх пострадавших в ДТП подростков с начала октября. Все они были госпитализированы в Тысячекоечную больницу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья.

17-летний подросток переезжал дорогу на самокате в неположенном месте и попал под машину. Медики оказали первую помощь и доставили парня с черепно-мозговой травмой и сотрясением в стационар.

Ещё один 17-летний водитель мопеда не справился с управлением и ударился головой об асфальт. Шлема у него не было, итог — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. На помощь приехала бригада подстанции «Океанская».

16-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем и получил закрытый перелом бедра. На помощь ему приехала скорая подстанции «Центральная».

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