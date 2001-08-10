Жительница Южно-Сахалинска ударила полицейского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 31-летней жительницы областного центра. Её подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, 26 октября 2026 года днём сотрудник полиции получил сообщение о необходимости оказать помощь сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних и выехал по адресу: Южно-Сахалинск, улица Пограничная. По указанному адресу находилась фигурантка, которая вела себя неадекватно. На требование сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, она не отреагировала.
Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, будучи недовольной действиями сотрудников полиции, злоумышленница подошла к одному из них и нанесла не менее двух ударов руками в область груди, причинив ему физическую боль.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня В Сахалинской области обсудили точки роста креативных индустрий
08:57 Сегодня Доля рефинансирования в кредитах наличными в России продолжает расти
09:55 Сегодня Землетрясение магнитудой 4,5 произошло восточнее Малокурильского
10:37 Сегодня Прогноз ВТБ: объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18%
07:51 23 Октября В Южно-Сахалинске прошел рейд по проверке большегрузов
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
16:45 23 Октября МТС открыла для жителей Сахалинской области продажи iPhone Duo
13:12 23 Октября Южно-Сахалинск присоединился к акции "Пироги на четвёртое"
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 14:29 Сегодня В центре "Радуга" Южно-Сахалинска презентовали обновлённый проект "Добрые дети - дому венец"
- 12:38 Вчера Сахалинские студенты смогут подтверждать право на льготный проезд в поездах через цифровой ID в MAX
- 11:17 28 Октября Арсен Венгер увидел игру сахалинца Даниила Кона на чемпионате мира по футболу и фестивале ФИФА
- 10:28 27 Октября В Южно-Сахалинске стартует новый образовательный проект ансамбля "Радостея"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?