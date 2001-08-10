Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 31-летней жительницы областного центра. Её подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 26 октября 2026 года днём сотрудник полиции получил сообщение о необходимости оказать помощь сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних и выехал по адресу: Южно-Сахалинск, улица Пограничная. По указанному адресу находилась фигурантка, которая вела себя неадекватно. На требование сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, она не отреагировала.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, будучи недовольной действиями сотрудников полиции, злоумышленница подошла к одному из них и нанесла не менее двух ударов руками в область груди, причинив ему физическую боль.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.