Трое сахалинцев осуждены за незаконную добычу горбуши и заготовку икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивский районный суд вынес приговор по уголовному делу против трёх жителей Невельского района. Их признали виновными по части 3 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что в июле 2026 года подсудимые на квадроциклах доехали до одной из рек Анивского района. Там с использованием запрещённого орудия лова они незаконно выловили не менее 78 экземпляров горбуши, из которой заготовили 78 кг икры. Ущерб государству превысил 2 млн рублей.

Преступную деятельность подсудимых пресекли сотрудники МВД и отдела Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства по Анивскому району. Причинённый водным биологическим ресурсам России ущерб подсудимые возместили в полном объёме в рамках предварительного расследования.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил соучастникам наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Два квадроцикла и иные предметы, использованные осуждёнными для совершения преступления, общей стоимостью более 1 млн рублей конфисковали в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.