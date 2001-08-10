Полицейские изъяли автомобиль и квадроцикл у двух сахалинцев за пьяную езду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские изъяли автомобиль и квадроцикл у двух сахалинцев за грубое нарушение правил дорожного движения. Инциденты произошли в Поронайском районе и Курильске.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в селе Забайкалец Поронайского района сотрудники ДПС остановили 28-летнюю гражданку, управлявшую квадроциклом. При проверке документов инспекторы заподозрили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей предложили пройти медицинское освидетельствование, на что она отказалась. Кроме того, было установлено, что гражданка привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ и была осуждена по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Транспортное средство фигурантки изъяли и поместили на территорию отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишённым права управления и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Второй случай зафиксирован в Курильске. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе надзора за дорожным движением остановили иномарку. Причиной для разбирательства стало поведение водителя, у которого выявили явные признаки опьянения. Проведённое освидетельствование зафиксировало наличие 0,831 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

При проверке по базам данных выяснилось, что 32-летний мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и был лишён водительских прав, однако должных выводов для себя не сделал и вновь пренебрёг законом.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость или подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Автомобиль нарушителя изъят и помещён на специализированную стоянку. В качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает: управление транспортным средством в состоянии опьянения - это не просто административное нарушение, а преступление, влекущее суровые уголовные последствия и реальные сроки лишения свободы. Кроме того, в соответствии со статьёй 104.1 УК РФ, автомобиль, использованный при совершении преступлений по ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ и принадлежащий нарушителю, подлежит конфискации. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни других участников дорожного движения - выбирайте исключительно трезвое вождение.