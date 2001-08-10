На Сахалине мужчину наказали за поддельную медсправку для замены прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске вынесен обвинительный приговор 46-летнему местному жителю за использование поддельного медицинского заключения при получении водительского удостоверения. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Суд установил, что местный житель в связи с истечением срока ранее выданного водительского удостоверения обратился в ОМВД России "Углегорский" для его замены, несмотря на наличие заболевания, препятствующего управлению транспортными средствами.

Подсудимый предоставил поддельное медицинское заключение об отсутствии у него противопоказаний для управления автомобилем, на основании которого ему выдано новое водительское удостоверение.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

По итогам рассмотрения искового заявления прокурора района судом принято решение о прекращении действия прав на управление транспортными средствами. Судебные акты в законную силу не вступили.