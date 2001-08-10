На Сахалине мужчину наказали за поддельную медсправку для замены прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Углегорске вынесен обвинительный приговор 46-летнему местному жителю за использование поддельного медицинского заключения при получении водительского удостоверения. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).
Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Суд установил, что местный житель в связи с истечением срока ранее выданного водительского удостоверения обратился в ОМВД России "Углегорский" для его замены, несмотря на наличие заболевания, препятствующего управлению транспортными средствами.
Подсудимый предоставил поддельное медицинское заключение об отсутствии у него противопоказаний для управления автомобилем, на основании которого ему выдано новое водительское удостоверение.
В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме.
Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
По итогам рассмотрения искового заявления прокурора района судом принято решение о прекращении действия прав на управление транспортными средствами. Судебные акты в законную силу не вступили.
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